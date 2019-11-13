"فوزنا ليس بالمستحيل".. ماذا قال سونج قبل مواجهة مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أكد ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأوليمبي، أن الفوز على منتخب مصر ليس بالمستحيل، رغم أن الخصم يلعب مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأوليمبي، قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "سنلعب على الفوز غدًا من أجل استكمال الهدف ومشوارنا في البطولة".

وتابع: "لدينا الحافز الآن؛ فصفوفنا أصبحت مكتملة بعدما كنت ألعب بـ17 لاعبًا فقط، سنفعل ما بوسعنا لاستكمال مشوارنا حتى النهاية".

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وواصل: "مصر تدخل مباراة الغد بأفضلية بعدما ضمنت بطاقة العبور إلى نصف النهائي، بينما نحن نريد أن نخوض المباراة بنفس الحماس، وأن نحقق نتيجة جيدة؛ حيث هدفنا التسجيل منذ البداية".

وعن اختلاف الأداء في المباراة الأولى والثانية، كشف: "في المباراة الأولى أمام غانا كنّا نريد أن نثبت أننا فريق جيد، وفي المباراة الثانية أردنا الفوز وهذا ما تحقق لأننا لعبنا تحت ضغط".

ويحتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط خلف المنتخب المصري متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، ويتواجد أيضًا في المجموعة منتخب غانا صاحب المركز الثالث، برصيد نقطة ومنتخب مالي يتذيل الترتيب دون نقاط.