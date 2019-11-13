النجم يستعيد هدف الأهلي السابق قبل موقعة رادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن نادي النجم الساحلي التونسي سيستعيد عددا من لاعبيه خلال الفترة المقبلة خاصة قبل مواجهة الأهلي المقبلة في إطار المرحلة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كشفت صحيفة "المغرب" التونسية أن الفريق الساحلي سوف يستعيد عددا من اللاعبين قبل بداية المشوار القاري، بداية من حمزة الأحمر وياسين الشيخاوي ومحمد المثناني والحارس وليد كريدان.

وتابعت الصحيفة التونسية أن إيهاب المساكني عاد من قطر، بعدما أجرى فحوصات طبية؛ حيث من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات بعد أسبوع، بحسب ما كشفت عنه الصحيفة.

فريق النجم سيستعيد خدمات الإيفواري سليماني كوليبالي قبل مواجهة فريقه القديم الأهلي بجانب المدافع رامي البدوي وعامر العمراني.

Advertisements

وبحسب الصحيفة التونسية، فإن أبرز العائدين لفريق النجم هو محمد أمين بن عمر والذي غاب الفترة الماضية بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بالنسخة الماضية.

وكشفت الصحيفة أن بن عمر يخضع حاليًا لفترة تأهيل، لكن المتوقع أن تكون عودته قبل مباراة الأهلي والتي ستقام في 29 من الشهر الجاري في لقاء سيقام على ملعب "رادس".

ويُعد محمد أمين بن عمر أحد أهداف الأهلي السابقة، خلال الموسم الماضي قبل أن تغالي إدارة النجم في طلباتها المادية.

يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية بجانب أندية النجم الساحلي وبلاتينيوم، بطل زيمبابوي بجانب الهلال السوداني.