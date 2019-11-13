يد الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة جزيرة الورد بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مرانا قويا اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق جزيرة الورد المقرر إقامتها غدا الخميس بالمنصورة ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويؤدي لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة في صالة الجيم قبل الانتقال للتدريبات الخططية على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويعقد السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للفريق جلسة

مع اللاعبين لشرح العديد من الجوانب الفنية.

ويغيب التونسي يوسف معرف عن المشاركة في المباراة نظرا لقيامه بتنفيذ برنامج علاج طبيعي للتأهيل من إصابته بالتواء في الكاحل.

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يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أكد أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في

بطولة الدوري ويتعامل مع كل مرحلة بشكل مختلف.

وأوضح أن الفريق اجتاز عددا من المواجهات الصعبة بنجاح؛ وآخرها مواجهة كل من الأوليمبي وطلائع الجيش، مشيرا إلى أن طموحات الجهاز الفني واللاعبين كبيرة في المنافسة والفوز باللقب.

وأشار يوسف إلى أن معدل أعمار اللاعبين والخبرات الدولية لديهم ساهمت في تحقيق نتائج طيبة، على الرغم من التغييرات الواسعة التي شهدها الفريق، مؤكدا أن كل فرد في المنظومة يقاتل من أجل الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.