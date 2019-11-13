ناشئو الأهلي 2002 يواجهون مركز شباب باب الشعرية ببطولة منطقة القاهرة غدًا

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ بضيفه مركز شباب باب الشعرية، في اللقاء الذي يقام غداً الخميس في الثانية عشرة ظهراً على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة منطقة القاهرة.

أهلي ٢٠٠٢ يقدم عروضا قوية في البطولة منذ بداية الموسم، و نجح في

تحقيق الفوز في كل مبارياته وبنتائج كبيرة ، ليحقق العلامة الكاملة، في إطار سعيه لتصدر مجموعته و التأهل لبطولة القطاعات.

وحصد الأهلي ١٢ نقطة في ٤ مباريات، بعد فوزه على نشء العمال ٢٣ - صفر، وعلى الكيماويات ٩

- صفر، وعلى حدائق حلوان ١١ - صفر، وعلى النوبي ٢ - صفر اعتبارياً، مسجلاً ٤٥ هدفاً ولم تتلق شباكه أي هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ بالنادي الأهلي ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا ، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.