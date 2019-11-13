أهلي 2004 يستضيف الإسماعيلي ببطولة الجمهورية غدًا

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ فريق الإسماعيلي غداً الخميس، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة بحثا عن فوز جديد في البطولة، من أجل مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب، بعد تعادله سلبياً خارج الديار في المباراة السابقة أمام حرس الحدود.

ويركز الجهاز الفني للفريق علي مباراة

الغد أمام الاسماعيلي بهدف تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز حتي يستمر في المنافسة علي البطولة.

ويمتلك فريق ٢٠٠٤ بالأهلي ١٨ نقطة في رصيده، جمعها من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في ٣ مباريات، والهزيمة في مباراة واحدة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ - ١ في المباراتين، وعلى

وادي دجلة ٤ - ٢، وتعادل سلبياً مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر - ٢، وتعادل مع الجونة ١ - ١، وفاز على إنبي ٦ - ١، وعلى سموحة ٣ - ٢، وتعادل مع الحرس سليياً، مسجلاً ٢٢ هدفاً مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا وحسن فاضل طبيبا ، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي إخصائيا للتدليك.