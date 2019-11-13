سيد عبدالحفيظ يعقد عدة جلسات مع الجهاز الإداري بالأهلي بشأن إجراءات السفر لتونس

عقد الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عدة جلسات خلال الفترة الأخيرة مع الجهاز الإداري بالنادي لمتابعة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي.

ويتابع مدير الكرة الإجراءات الخاصة بموعد السفر وتحديد فندق الإقامة وملاعب التدريب، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش

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ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد؛ استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف التي تشهد مشاركة الفريق في مباريات الدوري العام، ومواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني حدد موعد المباراة الودية المقرر إقامتها خلال فترة التوقف الحالية التي تشهد مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وقال مدير الكرة إن الأهلي سيخوض مباراة ودية يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وسيتم تحديد طرفها بعد الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري بالنادي.

وبدأ النادي الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد يوم الاثنين الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت أربعة أيام، عقب انتهاء المعسكر التدريبي الخارجي في الإمارات والذي استمر لمدة أسبوع.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش

تحت إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون؛ استعدادا لاستئناف بطولة الدوري ومواجهة النجم الساحلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري.