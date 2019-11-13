الأهلي يبدأ استخراج تأشيرة سفر حمدي فتحي لـ ألمانيا لتلقي العلاج

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي بدأ إجراءات استخراج تأشيرة سفر حمدي فتحي، لاعب الفريق، إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابة بقطع غضروف الركبة أثناء وجوده في معسكر المنتخب المقام ببرج العرب حاليا، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

وقال مدير الكرة، إنه تم عرض حمدي فتحي أمس على الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، الذي

قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإطلاع على تقرير الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، وأكد في تشخصيه لحالة اللاعب، أنه يحتاج إلى تدخل جراحي، بسبب قطع غضروف الركبة، وهو ما تطابق مع تشخيص طبيب المنتخب.

واستقر الأهلي على سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا للخضوع لمنظار الركبة، وبدأ النادي في استخراج تأشيرة السفر للاعب من أجل بدء رحلته العلاجية.

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وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حمدي فتحي، لاعب الفريق من خلال الحديث مع الجهاز الطبي بالنادي، إضافة إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للإطلاع على آخر التطورات الخاصة بحالة اللاعب الذي تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني.

واطمأن فايلر، على حالة حمدي فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية وفقًا لما أعلنه مدير الكرة بالنادي.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها حمدي فتحي عن تعرضه لإصابة بقطع غضروف الركبة، ومن المنتظر أن يطير إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من الأمور الإدارية الخاصة بالسفر.