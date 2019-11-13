شاهد.. محمود تريزيجيه ينشر صورة تجمعه مع ثنائي منتخب مصر

نشر النجم المصري محمود تريزيجيه المحترف في صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، صورة تجمعه مع الثنائي أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ومحمود كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
ويتواجد الثلاثي ضمن قائمة المنتخب المصريالأول بمعسكره بمدينة الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة كينيا غدًا الخميس في تمام السادسة مساءً ضمن الجولة الأولى من مرحلة التصفيات لكأس أمم أفريقيا 2021.
ونشر تريزيجيه صورته مع الثنائي المصري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".
جدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يتواجد بمعسكر المنتخب المصري لكنه لن يشارك لتعرضه للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي.
شاهد صورة ثلاثي المنتخب المصري
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