تحدث ياو يبواه قائد منتخب غانا الأولمبي عن مواجهة مالي غدًا في ختام مباريات المجموعة الأولى بتصفيات كاس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة.
قال يبواه في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "سنحاول تقديم كل مالدينا غدًا، وخسرنا بالفعل أمام مصر لكننا قدمنا مباراة كبيرة ولم نكن موفقين."
أضاف: "نحن نمتلك نقطة ولازلنا نمتلك فرصة للتأهل وسنبذل قصارى جهدنا أمام ماليلأنها مواجهة مصيرية ونقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز والحفاظ على فرصة التأهل إلى نصف النهائي وبعدها الوصول للأولمبياد."
تابع: "نريد الفوز أيًا كانت نتيجة مصر والكاميرون لنكون في منطقة الأمان، ومباراة مالي هي التي تهمنا في المقام الأول بعيدًا عن مباراة أصحاب الملعب."
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب غانا : لازالت فرصة تأهلنا موجودة ومباراة مالي مصيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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