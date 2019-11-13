رياضة | دور جديد لشيكابالا في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دور جديد لشيكابالا في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك على عقد جلسة مع بعض اللاعبين الصاعدين بالفريق خلال الساعات الماضية.

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بتصعيد بعض العناصر الشابة في الفترة الاخيرة.

وجاء اجتماع اللاعب الأسمر مع اللاعبين الشباب أمثال يوسف مرعي وحسين فيصل ويوسف محمود، من أجل الحديث عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة استغلالهم لفرصة التواجد مع الفريق الأول وبذل كل ما لديهم من جهد للحصول على فرصة المشاركة خلال المباريات المقبلة، خاصة أن هذه الفرص لا تتكرر كثيراً.

وكان يوسف مرعي ظهر بمستوى مميز خلال التدريبات الأخيرة التي شارك فيها مع الفريق الأول للزمالك، مما جعله ينال إشادة الجهاز الفني وزملائه اللاعبين.

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ويستعد الزمالك لمواجهة أنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث أنها ستكون أول مباراة رسمية للفريق الأبيض عقب انتهاء فترة التوقف الحالية.

ويبحث الجهاز الفني للفريق عن خوض مزيد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة لتعويض توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأي مواجهات رسمية في الوقت الحالي بسبب ظروف إقامة بطولة افريقيا تحت 23 سنة والتي ستقام في مصر وهو ما أدى لتوقف كل المسابقات المحلية والقارية في الوقت الحالي وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.

وعوض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق هذا الأمر بتصعيد بعض اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات والاستفادة منهم والإبقاء على بعضهم بشكل مستمر مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسط رغبة الخواجة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الصاعدين وتحقيق أكبر مكسب منهم على كافة الجوانب الفنية والبدنية ومنحهم الخبرة مع مرور الوقت بسبب صعوبة المرحلة المقبلة والاحتكاكات القوية على كافة المستويات.