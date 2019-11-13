رياضة | 3 صفقات نارية على طاولة برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن طرح نادي برشلونة التعاقد مع صفقة جديدة في يناير المقبل لتعويض رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش المتوقع.

وقالت صحيفة "آس" إن برشلونة يبحث حالياً عن راكيتيتش جديد في وسط الملعب بعد قرار المدير الفني فالفيردي بالاستغناء عن خدماته في يناير. كما أكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة بدأ البحث عن لاعب مميز يكون بجوار فرينكي دي يونج مستقبلاً وأبرز الأسماء المرشحة هي؛ فابيان رويز (نابولي)، رودريغو بنتانكور (يوفنتوس) وساؤول (أتليتيكو).

وينتظر أن يغادر راكيتيتش ملعب كامب نو في فترة انتقالات يناير 2020 متوجهاً إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة إنتر ميلان ومدربه أنطونيو كونتي.