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رياضة | مدرب مالي يرفض الاستقالة وينتظر غانا

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أكد فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي أن فريقه يأمل الفوز على غانا في مباراة الغد ولن يتهاون لأنه يجب الفوز بصرف النظر عن أي أحداث؟

ويلتقى مالي مع غانا في الثامنة مساء الغد الخميس على ستاد السلام بثالث جولات مجموعات أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وقال ديارا في المؤتمر الصحفي إن لاعبيه أقوياء لحد ما ولا يوجد لاعبون صغار، وكلهم مستعدون، هم بالنسبة لي كبار وأقوياء لذلك هم موجودن الآن

وودع مالي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعد الخسارة من مصر بهدف وأمام الكاميرون بهدف نظيف أيضا.

وتابع ديارا، أن مالي خسر من أخطاء بسيطة، والفوز في كرة القدم يأتي باستغلال الأخطاء، واجهنا الكثير من الصعوبات للعودة في آخر دقيقة ولكن الازمة كانت في التحضير.

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وشدد على أنه لن يتقدم باستقالته من تدريب المنتخب بسبب خروج مالي المبكر من بطولة أمم إفريقيا وعدم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح ديارا أنه بدأ يتعامل نفسيا مع لاعبيه لتجهيزهم لمواجهة غانا، وإزالة الضغوط عليهم بعد الخسارة من مصر والكاميرون.

وشدد على أن فريقه جاء إلى مصر في أعلى مستوي، ولن نعود إلي بلادنا بدون فوز، ويجب أن نفوز على غانا، سنلعب بكل هدوء حتي لا نخسر نقاط المباراة.

وتابع مدرب مالي أن منتخب بلاده كان مرشحا لحصد اللقب، مواجهة مصر لم يكن شيئا مفضلا لنا في البداية، ولكن هذا لن يغير أي شيء في الفريق، لازم ندعم اللاعبين قبل مباراة الغد.

وأشار ديارا إلى أن أهم شيء الفوز غدا، ارتكبنا أخطاء كثيرة وأثرت علينا أمام مصر والكاميرون، يجب علينا التركيز في مباراة الغد لتحقيق الفوز.

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