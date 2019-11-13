رياضة | مدرب مالي يرفض الاستقالة وينتظر غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مالي يرفض الاستقالة وينتظر غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي أن فريقه يأمل الفوز على غانا في مباراة الغد ولن يتهاون لأنه يجب الفوز بصرف النظر عن أي أحداث؟

ويلتقى مالي مع غانا في الثامنة مساء الغد الخميس على ستاد السلام بثالث جولات مجموعات أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وقال ديارا في المؤتمر الصحفي إن لاعبيه أقوياء لحد ما ولا يوجد لاعبون صغار، وكلهم مستعدون، هم بالنسبة لي كبار وأقوياء لذلك هم موجودن الآن

وودع مالي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعد الخسارة من مصر بهدف وأمام الكاميرون بهدف نظيف أيضا.

وتابع ديارا، أن مالي خسر من أخطاء بسيطة، والفوز في كرة القدم يأتي باستغلال الأخطاء، واجهنا الكثير من الصعوبات للعودة في آخر دقيقة ولكن الازمة كانت في التحضير.

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