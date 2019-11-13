رياضة | عبد الحفيظ يتابع إنهاء إجراءت سفر الأهلي إلى تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يتابع إنهاء إجراءت سفر الأهلي إلى تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عدة جلسات خلال الفترة الأخيرة مع الجهاز الإداري بالنادي لمتابعة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي.ويتابع مدير الكرة الإجراءات الخاصة بموعد السفر وتحديد فندق الإقامة وملاعب التدريب، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس.ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد؛ استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف التي تشهد مشاركة الفريق في مباريات الدوري العام، ومواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.