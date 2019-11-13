رياضة | متولي يخوض مرحلة تأهيل جديدة للتعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متولي يخوض مرحلة تأهيل جديدة للتعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الخاص به خلال الأسبوع المقبل بعد الاطمئنان بشكل تام على حالته من خلال الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا في الإمارات.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن متولي يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسات في الجيم، وهو منتظم في برنامجه العلاجي داخل مقر النادي بالجزيرة لتجهيزه للمرحلة الجديدة قبل العودة إلى المشاركة الجماعية.