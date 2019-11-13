رياضة | الأهلي يبدأ في استخراج تأشيرة سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ في استخراج تأشيرة سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي بدأ إجراءات استخراج تأشيرة سفر حمدي فتحي، لاعب الفريق، إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابة بقطع غضروف الركبة أثناء وجوده في معسكر المنتخب المقام ببرج العرب حاليا؛ استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

وقال مدير الكرة، إنه تم عرض حمدي فتحي أمس على الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، الذي قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإطلاع على تقرير الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، وأكد في تشخصيه لحالة اللاعب، أنه يحتاج إلى تدخل جراحي، بسبب قطع غضروف الركبة، وهو ما تطابق مع تشخيص طبيب المنتخب.



واستقر الأهلي على سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا للخضوع لمنظار الركبة، وبدأ النادي في استخراج تأشيرة السفر للاعب من أجل بدء رحلته العلاجية.