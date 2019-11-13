رياضة | فايلر يؤازر حمدي فتحي بعد الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يؤازر حمدي فتحي بعد الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واطمأن فايلر، على حالة حمدي فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية وفقا لما أعلنه مدير الكرة بالنادي.



وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها حمدي فتحي عن تعرضه لإصابة بقطع غضروف الركبة، ومن المنتظر أن يطير إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من الأمور الإدارية الخاصة بالسفر.

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على حمدي فتحي، لاعب الفريق من خلال الحديث مع الجهاز الطبي بالنادي، بالإضافة إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للإطلاع على آخر التطورات الخاصة بحالة اللاعب الذي تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني.