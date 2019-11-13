رياضة | جريزمان يقرب ريال مدريد من صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يقرب ريال مدريد من صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من الحصول على صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن ريال مدريد يبدو وأنه في الطريق الصحيح للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيمرمان الفرنسي.

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واشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يناقش فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان وذلك من أجل تعويض رحيل مبابي في الصيف القادم.

وتأتي تلك الخطوة بمثابة تعويض من باريس لرحيل مبابي المحتمل إلى ريال مدريد الذي يريد ضم اللاعب بقوة حتى لو كلفته الصفقة 250 مليون يورو لنقله إلى سانتياجو برنابيو.

ويعاني جريزمان من هبوط المستوي في الفترة الحالية مع برشلونة وهو ما قد يضعه على حافة الرحيل على غرار انتقال كوتينيو لبايرن ميونيخ.