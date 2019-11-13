رياضة | برشلونة يطرد 3 لاعبين في يناير

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني فتح باب الرحيل أمام ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة قرر بيع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الميركاتو الشتوي المقبل لعدم الاحتياج لخدماتهم مع الفريق.

وقالت الصحيفة الإسبانية عبر غلافها الصادر صباح اليوم الأربعاء أن نادي برشلونة لن يوقع مع أي لاعب جديد في الفترة الشتوية إلا في حالة حدوث أي إصابة كبيرة داخل الفريق.

وتوقعت الصحيفة أن يكون ضمن اللاعبين المغادرين لصفوف برشلونة في يناير الثنائي كارليس ألينيا والكرواتي إيفان راكيتيتش مع احتمالية رحيل لاعب ثالث.

والجدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان قد دخل في محادثات مع برشلونة على ضم ثنائي خط الوسط فيدال وراكيتيتش.