رياضة | كارفاخال: موقف بيل معقد في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفاخال: موقف بيل معقد في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد داني كارفحال لاعب فريق ريال مدريد مقابلة صحفية مع الماركا صباح اليوم وجه من خلالها صدمة قوية لزميله جاريث بيل.

وقال كارفخال في تصريحاته اليوم الأربعاء: "قضية جاريث بيل هي قضية معقد، إنه مصاب ويعمل جاداً للعودة بسرعة، وقد وصل إلى المنتخب الوطني".

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وتابع كارفخال حديثه: "بيل يلعب مباراة مفصلية للتأهل للنهائيات، لا أشك في التزامه، فهو سيعود معنا بشكل أقوى".

وأضاف في حديثه: "السوبر الإسباني أكثر إثارة مع هذا التنسيق الجديد، يبدأ في يناير وهو وقت جيد للغاية، سيكون الأمر جيدًا لنا جميعًا".

وأكمل: "أود ارتداء قميص إسبانيا طوال حياتي، إذا كان عليّ أن ألعب بهذا القميص في برشلونة يومًا ما فسأدافع عنه كما هو الحال في جميع الملاعب الأخرى".