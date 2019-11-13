رياضة | "سونج" مدرب الكاميرون عن مباراة مصر: لا يوجد مستحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سونج" مدرب الكاميرون عن مباراة مصر: لا يوجد مستحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون ثقته في لاعبيه قبل مواجهة مصر غدا في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كأس امم افريقيا تحت ٢٣ سنة.



وقال سونج في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة الغد: "المجموعة التي انضمت إلينا أتمنى أن تساعدنا غدا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وسنلعب بكل جدية، وأتوقع أن يكون الكل جاهزا وفي حالته أمام أصاب الملعب غدا."

وتابع: "مصر تدخل المباراة بأفضلية بعدما ضمنوا التأهل، ونحن لا زال أمامنا عمل شاق لضمان الوصول إلى نصف النهائي، وغدا سنخوض المباراة بنفس الحماس والروح الذي ظهرنا به في المبارايتن الماضيتين."



وأضاف: "لا يوجد مستحيل، اذا قمنا بعملنا على أكمل وجه فلما لا نحصل على النتيجة التي نريدها، الفوز غدا مهم جدا بالنسبة لنا وسنحاول التسجيل من البداية".