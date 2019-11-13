رياضة | تفاصيل مفاوضات برشلونة مع ويليان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مفاوضات برشلونة مع ويليان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة مع البرازيلي ويليان نجم نادي ويليان الإسباني بقرار من أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق.

وكان ويليان قد كشف عن دخول برشلونة في مفاوضات لضمه عقب نهائيات كأس العالم 2018، إلا أن تشيلسي رفض رحيله.

وتحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن المفاوضات السابقة بين الناديين لضم ويليان، موضحة أن تمسك إدارة تشيلسي بالحصول على 80 مليون يورو، أفسد كل شيء.

وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع الفني بنادي برشلونة لتقييم صفقة ويليان في 2018، تم رفض شروط تشيلسي وقرر مسؤولو البارسا التحول إلى ضم مواطنه مالكوم دي أوليفيرا.

Advertisements

وأوضحت أن المدرب إرنستو فالفيردي كان يصر على ضم ويليان، ولذلك لم يمنح فرص كبيرة للمشاركة أمام بديله (مالكوم).

وقالت الصحيفة إن برشلونة عاد لمراقبة ويليان الآن تحسبًا لضمه في الصيف المقبل، لا سيما أنه سيأتي كصفقة مجانية للعب دور الجوكر في الهجوم.

وألقت الضوء على إمكانيات ويليان الهجومية، مشيرة إلى أنه رغم بلوغه 31 سنة، لكنه قادر على تقديم الكثير لبرشلونة، لا سيما أن لديه القدرة للعب في الجناحين، كما يمكنه المساندة من العمق بفاعلية كبيرة.

وأضافت: "من المثير أن ويليان قد يصل إلى "كامب نو" في غياب فالفيردي، لأن الأخير مهدد بالرحيل عن البارسا في الموسم الحالي".