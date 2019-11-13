رياضة | مهارات وأهداف "تراولي" المرشح لهجوم الأهلي في يناير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهارات وأهداف "تراولي" المرشح لهجوم الأهلي في يناير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
داخل الجامبي أبوبكر ستيف تراولي مهاجم نادي عجمان الإماراتي دائرة المرشحين للانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
وتمسك رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء بمهاجم يجيد التسجيل من أنصاف الفرص لعدم قناعته الكاملة بالمهاجمين الحاليين وهم وليد أزارو وصلاح محسن ومروان ومحسن.
الجامبي أبوبكر ستيف تراولى هو مهاجم دولى يبلغ عمره 24 سنة وخاض تجربة احترافية في نادى الشباب السعودي وفريق في بى الانسين الدنماركي ويمتاز بالقوة البدنية والقدرة على تسجيل الأهداف.