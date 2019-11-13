رياضة | جوارديولا في طريقه للرحيل عن تدريب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا في طريقه للرحيل عن تدريب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب بيب جوارديولا من الرحيل عن تدريب مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، بحسب ما قاله المدرب الكاتالوني إنه لا يمانع التدريب في الدوري الإيطالي.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية تصريحات عن جوارديولا عبر خلالها عن استعداده للتدريب في إيطاليا، مؤكداً على إعجابه وتقديره لـ "الكالتشو".

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وقال جوارديولا: "التدريب في إيطاليا؟ لم لا؟ هذا وارد جداً.. من دواعي سروري أنني قضيت وقتاً رائعاً في إيطاليا، ولعبت في صفوف بريشيا تحت قيادة مدرب عظيم مثل كارلو ماتزوني".

وأردف: "أشعر بحب كبير اتجاه إيطاليا ولدي ذكريات رائعة هناك، ولكن في الوقت الحالي أنا أشعر بالسعادة في إنجلترا، ولكن من الوارد جداً الذهاب إلى إيطاليا يوماً ما".

وارتبط اسم جوارديولا طوال الصيف الماضي بتدريب فريق يوفنتوس، خلفاً للمدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، الذي رحل عن تدريب "البيانكونيري" بنهاية الموسم الماضي، ولكن خرج جوارديولا في أكثر من مرة لينفي هذه الشائعات ويؤكد استمراره مع مانشستر سيتي.