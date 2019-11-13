رياضة | برشلونة يوافق على رحيل لاعب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوافق على رحيل لاعب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت إدارة نادي برشلونة قرارها بشأن جلب صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

وقررت إدارة نادي برشلونة الإسباني عدم التعاقد مع أي صفقات جديدة في يناير ولكن قد تكون هناك صفقات جديدة في يناير في حالة واحدة وهي حدوث إصابة خطيرة في الأسابيع المقبلة لأحد لاعبي الفريق الأساسيين.

كما قررت الإدارة فتح باب الرحيل أمام نجم جديد من البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير المقبل.

ووفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن إدارة نادي برشلونة قررت خروج كارليس آلينيا على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الحالي بدون خيار شراء وتبدو أن وجهة اللاعب المقبلة ستكون مع نادي فالنسيا بعد اهتمام واضح لضمه في يناير.