رياضة | اعتزال ديفيد فيا في قلب اليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتزال ديفيد فيا في قلب اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لاعب كرة القدم الإسباني ديفيد فيا، المحترف حالياً في صفوف فيسيل كوبي الياباني، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي في الدوري الياباني في أواخر العام الحالي.

وأوضح فيا: "إنه قرار جاء بعد تفكير عميق، دائماً ما كنت أقول إنني أفضل أن أترك كرة القدم قبل أن تتركني هي".

وتابع الهداف الإسباني صاحب الـ37 عاماً، والذي كان قد انضم في أوائل هذا العام إلى كوبي، قادماً من نيويورك سيتي الأمريكي، والذي سبق ولعب أيضاً في برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا بعدما استهل مشواره الكروي في سبورتنغ خيخون.

وأضاف: "قررت أن هذا هو الوقت الأنسب للاعتزال" مشيراً إلى أنه قدم موسماً جيداً في اليابان وسجل "عدد جيد من الأهداف".

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وأكد أنه بدءاً من الآن سيخصص مزيداً من الوقت لأمور أخرى، منها إدارة نادي نيويورك الذي أعلن الاستحواذ عليه الليلة الماضية.

وشدد فيا على أنه يتمنى إنهاء موسمه مع فيسيل: "بأفضل طريقة ممكنة" والتتويج بلقب كأس الامبراطور، إذ سيلعب الفريق نصف نهائيه يوم 21 ديسمبر المقبل.

وأوضح: "إذا تخطينا نصف النهائي، فاعتزالي سيكون يوم 2 يناير (كانون الثاني) وأتمنى أن نكون أبطالاً للكأس"، في إشارة لنهائي البطولة في أول أيام عام 2020.

كما أن آخر مباراة لفيسيل كوبي في بطولة الدوري ستكون يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) في ملعبه أمام فريق جوبيلو.

من جانبه وجه مالك النادي، هيروشي ميكيتاني، الشكر لفيا على مجهوده الذي يبذله مع الفريق ووصفه بأنه "أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم اليابانية".