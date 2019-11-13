رياضة | انقلاب في صفقات الأهلي الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب في صفقات الأهلي الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة النادي الأهلي في التفكير الجاد بالتعاقد مع صفقة جديدة في خط الوسط بعد إصابة حمدي فتحي خلال معسكر المنتخب الوطني في الأيام الماضية.



وتعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال احدي تدريبات المنتخب الوطني تحضيراً لمواجهة كينيا في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

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وكانت لجنة التخطيط في الأهلي ناقشت في الفترة الماضية فكرة التعاقد مع مهاجم مميز ومدافع إلا أن إصابة حمدي فتحي غيرت خطة النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأصبح تركيز النادي في الفترة الحالية التعاقد مع لاعب وسط مميز بعد إصابة حمدي فتحي ومحمد محمود، وهناك جلسة ستجمع لجنة التخطيط مع السويسري فايلر المدير الفني للفريق لمناقشة ملف الصفقات واحتياجات المدرب في الفترة القادمة خاصة وأن الفريق لديه مواجهات صعبة في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع غياب حمدي فتحي عن الأهلي لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقاً للجهاز الطبى للمنتخب الوطنى، وخالد محمود طبيب الأهلى.