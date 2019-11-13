ديفيد فيا يُعلن اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الجاري

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

أعلن مهاجم نادي فيسيل كوبي الحالي وبرشلونة السابق وهداف منتخب إسبانيا التاريخي، ديفيد فيا، اعتزاله كرة القدم مع نهاية العام الجاري 2019.



19 عاماً من العطاء للنجم الإسباني

واكتفى ديفيد فيا بمسيرة احترافية ظلت لمدة 19 عامًا، حقق من خلالها العديد من الألقاب، سواء مع الماتادور الإسباني أو العملاق الكتالوني.

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حيث نجح فيا في الحصول على بطولة الدوري الإسباني مرتين مع برشلونة ومرة مع أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى كأس أمم أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.

ويعد النجم الإسباني هو الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا، حيث سجل 59 هدفًا في الفترة ما بين 2005 وحتى 2014.

وتحدث ديفيد فيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال: "دائمًا كنت أتمنى ترك كرة القدم قبل أن تتركني، ولهذا اتخذت قرارًا بالاعتزال مع نهاية العام الجاري، واعتقد أنه الوقت المناسب لذلك".

وأتم:" أود أن يستمر عطائي في كرة القدم من خلال التدريب في مختلف دوريات وبلدان العالم".