شكرا لقرائتكم خبر عن «المنياوي» يشيد بتألق عبدالرحمن مجدي ويتوقع مشاركة «صادق» مع المنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد صبرى المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالأداء الذي قدمه عبدالرحمن مجدى جناح الفريق مع منتخب مصرالأوليمبي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لألمبياد طوكيو 2020.

وشارك «مجدي» مع المنتخب الأوليمبي في الانتصار على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فضلا عن مساهمته في الهدف الثانى الذي سجله رمضان صبحى.

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وأضاف «المنياوي» في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «عبدالرحمن مجدي لاعب موهوب، وينتظره مستقبل مميز، ويتطور مستواه بشكل سريع».

وأكمل: «أتمنى مشاركة محمد صادق مع المنتخب الأوليمبي من أجل استعادة مستواه المعهود باعتباره أحد أفضل المواهب في مصر بعد غيابه عن المشاركة بسبب الإصابة».

وعن ودية الإسماعيلي أمام المصري: «تجربة مفيدة للغاية وشهدت تألق اللاعبين الشباب الذين شاركوا بجانب اللاعبين البعيدين عن المشاركة مع الفريق الأول».