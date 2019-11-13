مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
تُقام اليوم الأربعاء، عدد من المباريات الهامة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، أبرزها مباراة المنتخب النيجيري مع بنين.
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مباراة جمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي، تقام في الثالثة عصراً.
مباراة مالاوي وجنوب السودان، تقام في الثالثة من عصر اليوم.
مباراة الكاميرون والرأس الأخضر، تقام في السادسة من مساء اليوم.
مباراة غينيا بيساو وإسواتيني، تقام في السادسة من مساء اليوم.
مباراة نيجيريا وبنين، تقام في السادسة من مساء اليوم، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
مباراة سيراليون وليسوتو، تقام في السادسة من مساء اليوم.
مباراة ناميبيا وتشاد، تقام في السادسة من مساء اليوم.
مباراة بوركينا فاسو وأوغندا، تقام في التاسعة من مساء اليوم.
مباراة السنغال والكونغو، تقام في التاسعة من مساء اليوم.
مباراة السودان وساوتومي وبرينسيب، تقام في التاسعة من مساء اليوم، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
مباراة أنجولا وجامبيا، تقام في التاسعة من مساء اليوم.
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