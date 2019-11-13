شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: الأهلي سيخوض مباراة ودية يوم 17 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مدير الكرة إن الأهلي سيخوض مباراة ودية يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وسيتم تحديد طرفها بعد الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري بالنادي.
وبدأ النادي الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد يوم الاثنين الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت أربعة أيام، عقب انتهاء المعسكر التدريبي الخارجي في الإمارات والذي استمر لمدة أسبوع.
ويخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون؛ استعدادا لاستئناف بطولة الدوري ومواجهة النجم الساحلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري.
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