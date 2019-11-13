شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن على حمدي فتحي قبل السفر إلى المانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بالاطمان على حمدي فتحي، لاعب الفريق من خلال الحديث مع الجهاز الطبي بالنادي، بالإضافة إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للإطلاع على آخر التطورات الخاصة بحالة اللاعب الذي تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني.

واطمأن فايلر، على حالة حمدي فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية وفقا لما أعلنه مدير الكرة بالنادي.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها حمدي فتحي عن تعرضه لإصابة بقطع غضروف الركبة، ومن المنتظر أن يطير إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من الأمور الإدارية الخاصة بالسفر.