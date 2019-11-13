شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن على حمدي فتحي قبل السفر إلى المانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها حمدي فتحي عن تعرضه لإصابة بقطع غضروف الركبة، ومن المنتظر أن يطير إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من الأمور الإدارية الخاصة بالسفر.
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