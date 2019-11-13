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رسميا .. طلائع الجيش يفسخ التعاقد مع فارياس بعد 125 يوما...

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جدة - عمرو شويل  

وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو الماضى، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق.

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وقاد فارياس طلائع الجيش فى ثلاثة مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم حيث خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد وتعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق  سجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما تأجلت ثلاثة مباريات أخرى للفريق لم تلعب حتى الان  

 

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.
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