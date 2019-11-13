شكرا لقرائتكم رسميا .. طلائع الجيش يفسخ التعاقد مع فارياس بعد 125 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو الماضى، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق.

Advertisements

وقاد فارياس طلائع الجيش فى ثلاثة مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم حيث خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد وتعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق سجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما تأجلت ثلاثة مباريات أخرى للفريق لم تلعب حتى الان

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.