شكرا لقرائتكم مصادر: طلائع الجيش قرر فسخ التعاقد مع سيرجيو فارياس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يغادر فارياس القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد نهاية رحلته مع الطلائع بشكل رسمى .
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