مصادر: طلائع الجيش قرر فسخ التعاقد مع سيرجيو فارياس...

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جدة - عمرو شويل أكدت مصادر مطلعة، رحيل البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لفريق الكرة بطلائع الجيش عن منصبه بشكل رسمى حيث انتهت العلاقة بين الطرفين بشكل ودى كما أكدت المصادر، لـ"الخليج 365"، رحيل ستيفانو إمبكياجلزون مدرب الأحمال مع استمرار باقى أفراد الجهاز المعاون . ومن المقرر أن يغادر فارياس القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد نهاية رحلته مع الطلائع بشكل رسمى . وخاض طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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