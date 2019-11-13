شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفتح باب التقدم لاختبارات وسطاء لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف قبول اختبارات لوكلاء اللاعبين الجدد لفترة طويلة وصلت إلى أكثر من 4 سنوات قبل أن يتم فتحها مجدداً خلال الفترة الحالية.
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