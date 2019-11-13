شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفتح باب التقدم لاختبارات وسطاء لاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد مسئولو اتحاد الكرة فتح باب قبول أوراق وسطاء اللاعبين من اليوم الأربعاء حتى الآحد المقبل ، ويتم تسليم الأوراق فى لجنة شئون اللاعبين .

كان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف قبول اختبارات لوكلاء اللاعبين الجدد لفترة طويلة وصلت إلى أكثر من 4 سنوات قبل أن يتم فتحها مجدداً خلال الفترة الحالية.

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.