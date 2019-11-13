شكرا لقرائتكم لاعب منتخب الكاميرون: مواجهة المنتخب المصرى ستكون صعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف : لدينا الحماس والحافز للوصول لهدفنا وخاصة بعد اكتمال صفوف المنتخب وسنركز فيما هو قادم بداية من مباراة الغد

وتابع : نحن متاكدون أن المنتخب المصرى منتخب جيد ولكن سنبذل أقصى ما لدينا فى مباراة الغد ، وأتمنى أن نحقق الفوز على منتخب مصر للصعود للدور قبل النهائى للبطولة

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وأكمل أيوك : ليس أمامنا الا هدف واحد هو ومواصلة مشوار البطولة ولن يتحقق ذلك الا بتحقيق إيجابية أمام المنتخب المصرى