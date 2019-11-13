شكرا لقرائتكم محمد الشوربجي عن المواجهة شقيقه فى بطولة العالم للإسكواش: أمر طبيعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ثنائي عائلة الشوربجي، محمد المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ومروان المصنف العاشر، عن المواجهة المرتقبة بين الشقيقين والتي تجمعهما اليوم بمنافسات ربع نهائي بطولة العالم المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار. وقال الشقيق الأكبر محمد الشوربجي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي للاسكواش: "هذا أمر طبيعي أن نتواجه لأننا وصلنا إلى الأدوار النهائية من البطولة، إنه وضع فريد من نوعه بالنسبة لرياضتنا ، لكننا نعطي انطباعاً مختلفًا عن هذه الرياضة ويسعدني أن أكون جزءًا منها ". أما الشقيق الأصغر مروان فقال: "محمد لاعب مميز للغاية ، فهو يلعب بوتيرة سريعة جداً ويحب أن يختصر المباراة بسرعة ، لذلك يجب أن أضع كل تركيزي داخل الملعب في هذه المباراة وأن أبدأ بشكل أفضل من المباراة الأخيرة في دور الـ 16 أمام نيكولاس مولر، حيث خسرت الشوط الأول قبل الفوز بثلاثة أشواط لا أريد تكرار هذا الأمر.

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