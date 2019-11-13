شكرا لقرائتكم محمد الشوربجي عن المواجهة شقيقه فى بطولة العالم للإسكواش: أمر طبيعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أما الشقيق الأصغر مروان فقال: "محمد لاعب مميز للغاية ، فهو يلعب بوتيرة سريعة جداً ويحب أن يختصر المباراة بسرعة ، لذلك يجب أن أضع كل تركيزي داخل الملعب في هذه المباراة وأن أبدأ بشكل أفضل من المباراة الأخيرة في دور الـ 16 أمام نيكولاس مولر، حيث خسرت الشوط الأول قبل الفوز بثلاثة أشواط لا أريد تكرار هذا الأمر.
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