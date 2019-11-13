شكرا لقرائتكم طارق السيد مديرا فنيا للمنيا خلفا لسمير كمونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة المنيا التعاقد مع طارق السيد نجم الزمالك الأسبق لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لـ سمير كمونة الذى رحل عن الفريق بالتراضى بعد سلسلة من النتائج السيئة بدورى القسم الثانى .

يشار إلى أن طارق السيد قد تولى القيادة الفنية للمنيا خلال موسم ونصف ونجح فى المنافسة على الصعود الموسم قبل الماضى إلا أن الجونة تأهلت لدورى الأضواء فى النهاية .

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وقال طارق السيد، إنه وافق على تولى المسئولية الفنية للمنيا نظرا للعلاقة الجيدة التى تربطه بمجلس الإدارة والجماهير التى طالبته بالعودة سريعا لإنقاذ الموقف .

الجدير بالذكر أن المنيا يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط من فوز وحيد على بترول أسيوط والتعادل مع سوهاج .