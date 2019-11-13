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شكرا لقرائتكم البدري يرفض ضم بديل لـ محمد صلاح فى معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تصفيات امم افريقيا
كان الجهاز الطبى لمنتخب مصر أكد عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التى لحقت به مؤخرا.
وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقاء الـ24 لاعبا الموجودين فى القائمة الحالية للفريق لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر وهم: محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) أيمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) محمد مجدي افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) أحمد السيد زيزو (الزمالك ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) أحمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).
موعد مباراة مصر وكينيا
ويبدأ منتخب مصر مشوارالتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون بمواجهة منتخب كينيا في السادسة مساء غدا (الخميس) علي ملعب برج العرب بالاسكندرية ، قبل أن يخرج لمواجهة جزر القمر يوم 18 نوفمبر الجاري في الجولة الثانية.
مجموعة منتخب مصر
ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات كينيا وجزر القمر وتوغو، وسيصعد صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة للنهائيات المقامة في الكاميرون صيف2021.
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