شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر فتح الباب لوسطاء لاعبين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب التقدم لاختبارات وسطاء لاعبين جدد للموسم الجارى 2019 – 2020.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة فتح باب قبول أوراق وسطاء اللاعبين من، اليوم الأربعاء، حتى الأحد المقبل، ويتم تسليم الأوراق فى لجنة شئون اللاعبين.

كان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف قبول اختبارات لوكلاء اللاعبين الجدد لفترة طويلة وصلت إلى أكثر من 4 سنوات قبل أن يتم فتحها مجدداً خلال الفترة الحالية.

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.