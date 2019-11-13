شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يواجه شقيقه مروان فى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائى ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الحالى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وكان أربعة لاعبين مصريين قد نجحوا فى حجز مقاعدهم بهذا الدور من أصل 14 مصريا شاركوا فى البطولة بعد انسحاب على فرج المصنف الأول عالميا وحامل اللقب عن الموسم الماضى لظروف أسرية وانسحاب كريم الحمامى للإصابة.

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وتشهد مواجهات هذا الدور الكثير من الإثارة والمتعة، حيث يلتقى الشقيقان محمد الشوربجي المصنف الثانى عالميا ومروان الشوربجي المصنف العاشر فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين من أجل حجز تأشيرة التأهل لنصف النهائي.

وكان الشقيقان قد تواجها من قبل فى الموسم الجارى مرتين ببطولتى سان فرانسيسكو والصين المفتوحة وبالتحديد فى الدور نصف النهائى ليفوز محمد الشوربجى على شقيقه الأصغر ويتوج بكلا اللقبين.

فيما يواجه طارق المؤمن لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالميا منافسه البيروفى دييجو إلياس المصنف السابع فى مباراة قوية، كما يلتقى الألمانى سيمون روزنر المصنف السادس مع الانجليزى جيمس ويلستروب، وأخيرا يدخل المصرى زاهد سالم المصنف رقم 16 عالميا فى مواجهة صعبة عندما يلتقى بالنيوزلاندى المخضرم بول كول المصنف الخامس عالميا.