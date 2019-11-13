شكرا لقرائتكم خبر عن "سجدة وصلصة وبكاء" أبرز مشاهد فوز فراعنة الأولمبى على غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التفاؤل والفرحة تسيطر على الجماهير المصرية والجهاز الفنى ولاعبى المنتخب الأولمبى تحت 23 سنة بعد ضمان التأهل إلى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت مباراة الفوز على غانا 3 / 2 العديد من المشاهد التى يرصدها الخليج 365 كالتالى :

احتفل لاعىا لمنتخب الوطنى بالفوز على غانا بنتيجة 3 / 2 بأهداف مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد ياسر ريان بسجدة شكر، ليعيد للأذهان منتخب الساجدين فى 2006 و2008 و2010 والذين فازو ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية.

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كما احتفل لاعبو المنتخب بالفوز على طريقة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، وبعد استبعاده من القائمة المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية قبل انطلاق البطولة نظراً لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية، أصبح زملاؤه فى المنتخب يحتفلون على طريقته بعد تسجيل الأهداف كنوع من الدعم لزميلهم، وهى ملئ الكأس ببعض "الصلصة"، وهى سر طريقة الاحتفال بأهداف الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية، وهو ما نشره طاهر محمد طاهر عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام معلقاً على احتفال زملائه بالأهداف.



دعم اللاعبين لـ طاهر محمد طاهر

فيما انهمر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، فى البكاء بعد إحراز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث للفراعنة الشاب فى شباك المنتخب الغانى بالدقيقة 87 من عمر المباراة.