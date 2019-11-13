شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى عن مواجهة شقيقه فى ربع نهائى بطولة العالم: حدث فريد للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث ثنائى عائلة الشوربجى محمد المصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، ومروان المصنف العاشر، عن المواجهة المرتقبة بينهما، اليوم بمنافسات ربع نهائى بطولة العالم المقامة حتى 15 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وقال الشقيق الأكبر محمد الشوربجى، فى تصريحات لموقع الاتحاد الدولى للاسكواش، "هذا أمر طبيعى أن نتواجه لأننا وصلنا إلى الأدوار النهائية من البطولة، إنه وضع فريد من نوعه بالنسبة لرياضتنا، لكننا نعطى انطباعاً مختلفًا عن هذه الرياضة ويسعدنى أن أكون جزءًا منها".

أما الشقيق الأصغر مروان فقال: "محمد لاعب مميز للغاية، فهو يلعب بوتيرة سريعة جداً، ويحب أن يختصر المباراة بسرعة، لذلك يجب أن أضع كل تركيزى داخل الملعب فى هذه المباراة، وأن أبدأ بشكل أفضل من المباراة الأخيرة فى دور الـ16 أمام نيكولاس مولر، حيث خسرت الشوط الأول قبل الفوز بثلاثة أشواط لا أريد تكرار هذا الأمر.