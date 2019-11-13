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تعيين طارق السيد مديرا فنيا للمنيا خلفا لسمير كمونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة المنيا مع طارق السيد نجم الزمالك الأسبق لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لسمير كمونه الذى رحل عن الفريق بالتراضى بعد سلسلة من النتائج السيئة بدورى القسم الثانى.

كان طارق السيد قد تولى القيادة الفنية للمنيا خلال موسم ونصف ونجح فى المنافسة على الصعود الموسم قبل الماضى إلا أن الجونة تأهلت لدورى الأضواء فى النهاية .

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وقد أكد طارق السيد فى تصريح لـ " الخليج 365 " أنه وافق على تولى المسئولية الفنية للمنيا نظرا للعلاقة الجيدة التى تربطه بمجلس الإدارة والجماهير التى طالبته بالعودة سريعا لإنقاذ الموقف .

يذكر أن المنيا يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط من فوز وحيد على بترول أسيوط والتعادل مع سوهاج .  

 

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