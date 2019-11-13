شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حصاد مثير للجولة الثانية فى أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، المقامة حالياً بمصر، والتي شهدت العديد من المواجهات المثيرة والأهداف القاتلة التى ساهمت فى اشتعال المنافسات بين المنتخبات الثمانية. وبعيداً عن منافسات المستطيل الأخضر رسم الجمهور المصرى لوحة فنية زينت مدرجات استاد القاهرة خلال المباراة التى جمعت المنتخب الوطنى الأولمبى ونظيره الغانى، والتى انتهت بثلاثة أهداف لهدفين، لتعيد الى الأذهان الصورة الرائعة التى شهدتها مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار التى أقيمت الصيف الماضى، حيث تواجد أكثر من 30 ألف متفرج بمدرجات الاستاد الشهير، أغلبهم من الشباب الذين أضافوا للفراعنة الكثير خلال المواجهة بتشجيعهم الذي لم يتوقف طيلت 90 دقيقة كاملة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. حصاد مثير للجولة الثانية فى أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.