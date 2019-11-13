البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى ضم بديل لمحمد صلاح لاعب ليفربول، الذى خرج من معسكر الفراعنة بسبب الإصابة. ويغادر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى معسكر منتخب مصر المقام ببرج العرب بالإسكندرية، بسبب الإصابة التى أبعدته عن مباراتى المنتخب أمام كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث أكد الجهاز الطبى لمنتخب مصر عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض المباراتين، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من وجود آثار للإصابة التى لحقت به مؤخرا. وفضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقاء الـ24 لاعبا الموجودين فى القائمة الحالية للفريق لخوض مباراتى كينيا و جزر القمر وهم محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعة ( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعة (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) محمد مجدي افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدى (وادي دجله) احمد جمعه (المصرى ) أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزى).

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