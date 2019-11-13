شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه المقاصة غدا فى أولى وديات معسكره استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة نظيره مصر المقاصة ودياً، غداً الخميس، فى اللقاء الودى الأول لتماسيح النيل بمعسكرهم المقام فى زهراء مدينة نصر، والذى يستضيفه ملعب الدفاع الجوى فى تمام الثالثة عصراً فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف مسابقة الدورى العام.

ويتخلل معسكر الفريق الأسوانى عدة مباريات بعد لقاء المقاصة، حيث يواجه أسوان فريق الجونة يوم 16 نوفمبر الجارى، ثم الزمالك يوم 17، ويختتم تماسيح النيل معسكر القاهرة بمواجهة إف سى مصر يوم 18 من نفس الشهر.

وأكد محمود سماكة إدارى فريق أسوان أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.