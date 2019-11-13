سوبر كورة.. ضغوط أهلاوية لإقناع فايلر بالتعاقد مع كهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كهربا رحل من صفوف الزمالك الصيف الماضى وانتقل للدورى البرتغالى بالتنسيق مع إدارة الأهلى فى الخطوة قبل الأخيرة لارتداء قميص الأهلى، وتم الاتفاق على وضع شرط جزائى فى عقد اللاعب مع أفيس ينص على أحقيته فى الرحيل لأى نادٍ مقابل تسديد 250 ألف دولار.

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