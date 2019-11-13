شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المصرى البورسعيدى يطمئن على شوشة بعد ارتجاج المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال على الاطمئنان على لاعبه أحمد شوشة بعد إصابته بارتجاج فى المخ، فى ودية الإسماعيلى التى أقيمت أمس على استاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد.

وكان شوشة قد تعرض للإصابة إثر الاصطدام بزميله أحمد عبد الفتاح حارس المصرى البورسعيدى ليتم نقل اللاعب للمستشفى بسيارة الإسعاف.

وكانت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية قد أسفرت عن وقوع ممثلى مصر، المصرى وبيراميدز، ضمن المجموعة الأولى التى ضمت نواذيبو من موريتانيا وإينوجو رينجرز من نيجيريا.

المصرى جاء ضمن الأندية صاحبة التصنيف الأول بصحبة أندية هورويا الغينى وانييمبا النيجيرى ونهضة بركان المغربى، فيما جاءت أندية حسنية أغادير المغربى وزاناكو الزامبى واينوجو رينجرز النيجيرى وجوليبا المالى ضمن التصنيف الثانى، بينما جاءت باقى الأندية الستة عشر فى التصنيف الثالث.