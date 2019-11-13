شكرا لقرائتكم أسوان يواجه المقاصة وديا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق أسوان لمواجهة نظيره المقاصة ودياً، غداً الخميس، في اللقاء الودي الأول لتماسيح النيل بمعسكرهم المقام في زهراء مدينة نصر، والذي يستضيفه ملعب الدفاع الجوي في تمام الثالثة عصراً في إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف مسابقة الدوري المصري

ويتخلل معسكر الفريق الأسواني عدة مباريات بعد لقاء المقاصة، حيث يواجه أسوان فريق الجونة يوم 16 نوفمبر الجاري، ثم الزمالك يوم 17، ويختتم تماسيح النيل معسكر القاهرة بمواجهة إف سى مصر يوم 18 من نفس الشهر.

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وأكد محمود سماكة إدارى فريق أسوان، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.