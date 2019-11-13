شكرا لقرائتكم الأهلي يختار ملعب طلائع الجيش لاستضافة مباراة مرتبط السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
من المقرر أن تقام مباريات ربع نهائى دورى مرتبط السلة الأسبوع المقبل، على ان تحدد لجنة المسابقات موعد المباريات خلال الساعات المقبلة .
وتقام مباريات ربع نهائى دورى المرتبط بنظام الذهاب و العودة ، وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بصالة الاهلى بينما لقاء العودة بصالة الجيش و لكن بعد اختيار الاحمر صالة الفريق المنافس فبذلك تقام مباراتى الذهاب و العودة على نفس الصالة.
وكانت قمة الأهلى و الزمالك فى دور الـ 16 من كأس السلة شهدت اشتباكات بين اللاعبين و الأجهزة الفنية و الجماهير ، وبناء عليه قرر اتحاد السلة تقويع عقوبات و إيقافات على لاعبى الفريقين ، بالإضافة إلى نقل مباراة الاهلى خارج ملعبه.
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