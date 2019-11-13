شكرا لقرائتكم الأهلي يختار ملعب طلائع الجيش لاستضافة مباراة مرتبط السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ورغم أنه من المفترض أن تقام المباراة على ملعب الأهلى، إلا أنه تم نقل المباراة تنفيذا لقرار اتحاد كرة السلة ، بنقل مباراة الاحمر على خلفية أحداث قمة كأس السلة بين الأحمر و الزمالك ، و الذى شهدت اشتباكات بين الفريقين.

من المقرر أن تقام مباريات ربع نهائى دورى مرتبط السلة الأسبوع المقبل، على ان تحدد لجنة المسابقات موعد المباريات خلال الساعات المقبلة .

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وتقام مباريات ربع نهائى دورى المرتبط بنظام الذهاب و العودة ، وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بصالة الاهلى بينما لقاء العودة بصالة الجيش و لكن بعد اختيار الاحمر صالة الفريق المنافس فبذلك تقام مباراتى الذهاب و العودة على نفس الصالة.

وكانت قمة الأهلى و الزمالك فى دور الـ 16 من كأس السلة شهدت اشتباكات بين اللاعبين و الأجهزة الفنية و الجماهير ، وبناء عليه قرر اتحاد السلة تقويع عقوبات و إيقافات على لاعبى الفريقين ، بالإضافة إلى نقل مباراة الاهلى خارج ملعبه.